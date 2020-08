Ben Arous-covid19: 6 nouvelles contaminations locales enregistrées

Six nouvelles contaminations locales au covid-19 ont été enregistrées au gouvernorat de Ben Arous, a indiqué, jeudi à l’agence TAP, le directeur de la santé préventive à Ben Arous, Fethi Letaif.

Ces cas ont été détectés suite aux analyses effectuées sur des personnes qui étaient en contact avec le patient covid-19 originaire de Mornag (Gouvernorat de Ben Arous) lui aussi contaminé par l’un de ses proches venu récemment de l’étranger.

Parmi les personnes contaminées, 4 membres de la famille du patient, la femme de ménage et une kinésithérapeute qui s’occupait de la mère de cette famille.

Face à cette situation, le conseil municipal de Mornag a décidé, jeudi, de nouvelles mesures préventives dont la fermeture des bains maures (Hammam) dans la région, l’interdiction des étals de commerce de friperie, l’interdiction du narguilé et l’obligation de l’utilisation des gobelets cartons dans les cafés et salons de thé.