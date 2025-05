Ben Arous: Mise en chantier d’un raccordement hydraulique lié au projet d’élargissement de l’entrée sud de Tunis

Les travaux de raccordement d’une nouvelle section de la canalisation d’eau potable, d’un diamètre de 1200 mm, ont débuté mardi à Ben Arous, dans le cadre du projet d’élargissement de l’entrée sud de Tunis.

Le directeur des grands travaux au ministère de l’Équipement et de l’Habitat, Khaled Tarrouche, a a indiqué à l’Agence TAP que les entreprises chargées du chantier ont entamé les interventions sur trois axes principaux, notamment à l’entrée de la zone d’El Mourouj sur l’autoroute, ainsi qu’au niveau de Bir El Kassaa, et ce, après l’interruption programmée de l’alimentation en eau.

De son côté, le chef du département de production à la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) pour le Grand Tunis, Fethi Chennouf, a précisé que la coupure de l’eau est intervenue dès la soirée de lundi, permettant l’opération de vidange des réservoirs jusqu’à 4h du matin, heure à laquelle les travaux de raccordement ont été lancés.

Cette opération a fait l’objet d’une planification technique rigoureuse à l’issue d’une série de réunions de coordination portant sur les aspects logistiques et les modalités d’interruption maîtrisée de l’alimentation en eau.

La Sonede avait précisé dans un communiqué que ces travaux entraîneront des perturbations et des coupures dans la distribution de l’eau potable à partir de, mardi, vers midi et jusqu’à minuit jeudi dans les zones suivantes : Hammam Lif (perturbations et coupures dans les zones hautes), les immeubles Chouchet Rades, Hammam Chatt, Borj Cedria, Mornag, Soliman, et la localité de Chrifette à Soliman. Les travaux se poursuivront jour et nuit.

S’agissant de l’approvisionnement des structures vitales situées dans les zones affectées, Chennouf a assuré qu’un dispositif de coordination avec les services centraux et régionaux a été activé, prévoyant la mobilisation de camions-citernes pour garantir la continuité de l’alimentation en eau à compter de mardi.