Bénin : Renforcement des capacités à l’endroit de la Police, de l’aviation civile, et des douanes

Dans le cadre du Projet COLIBRI pour l’Afrique, l’Organisation Mondiale des Douanes et l’Union Européenne renforcent à compter de ce jour, les capacités de la Police, de l’aviation Civile et des Douanes Béninoises, en matière de contrôle de l’aviation générale.

Ce projet qui est à sa deuxième phase vise à renforcer la coopération transfrontalière et la lutte contre les organismes criminels, à travers des opérations de détection des tendances, des itinéraires et des modes opératoires. Il concourt également à la saisie des marchandises illicites et à l’identification des activités illégales perpétrées au moyen de l’aviation générale. Répondant aux objectifs de la Gestion Coordonnée des Frontières (GCF) de l’Organisation Mondiale des Douanes, le projet COLIBRI se concentrait jusque-là sur l’Amerique Latine, les Caraïbes, l’Afrique Occidentale et Centrale.

Pour le Colonel des Douanes Idrissou Imorou, l’intégration du Bénin dans le projet n’est pas anodin. Cela se justifie au regard de la position géostratégique du Bénin et du contexte sécuritaire sous – régional. « Pendant ces cinq jours que durera la formation, vous aurez entre autres à vous pencher sur le cadre juridique international, les infrastructures et les activités de l’aviation générale, l’analyse des comportements, les registres des aéronefs et marques, le contrôle des aéronefs, les sources de renseignements, … ».