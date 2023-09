Bennour: Nous travaillons à accélérer l’intégration africaine et à créer un marché africain unique

En marge de la conférence internationale « Financer l’investissement et le commerce en Afrique » ce 20 septembre 2023, et dans une déclaration pour Express Fm, Lazhar Bennour, Directeur Général de la Coopération Économique et Commerciale au Ministère du Commerce, a indiqué que la Tunisie ainsi que 8 autres pays africains sont dans la constellation des pays cherchant à travers leurs politiques publiques claires à créer un marché unique africain.

Il a ajouté qu’il existe un comité qui comprend tous les représentants des structures concernées et qu’il y a un excellent travail au niveau de la Direction générale des douanes, du ministère des Finances, des Transports et de l’Industrie et de la Banque centrale pour accélérer l’intégration africaine.

Il a souligné que l’Afrique est l’avenir de l’économie mondiale et que la présence de la Tunisie est nécessaire, ajoutant que » nous avons du poids et sommes en mesure de contribuer aux initiatives, aux projets, aux politiques publiques et aux politiques des institutions privées et de poser une brique dans la formation de ce marché commun africain. »

Bennour a également expliqué que les entreprises tunisiennes, à travers Zlikaf et COMESA, peuvent exporter à des conditions concessionnelles, appelées règles d’origine, c’est-à-dire le taux d’intégration de 35%, et exporter vers 20 autres pays sans payer de frais de douane.