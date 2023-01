BH Bank annonce la nomination d’un nouveau directeur général

Le conseil d’administration du groupe BH Bank a décidé, vendredi, de nommer Wajdi Koubaa au poste de directeur général, succédant ainsi à Hichem Rebai, a indiqué le directeur de la communication au sein de la BH Bank, dans une déclaration à l’agence TAP.

Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers Paris Tech, Wajdi Koubaa travaille depuis 2011 au sein du groupe français de banque et d’assurance BPCE.

Koubaa a également occupé notamment le poste de secrétaire général à la Banque Malgache de l’Océan Indien (BMOI) et de directeur général adjoint en charge du pôle finances à la Banque Tuniso-Koweitienne (BTK).

Le ministère des Finances avait annoncé, au mois d’août dernier, l’ouverture des candidatures pour le poste de Directeur Général de la banque publique «BH Bank», avec un deadline de réception des dossiers fixé au 31 août 2022.

La commission en charge de cet appel à candidature a retenu Wajdi Koubaa parmi plus de 40 postulants.

