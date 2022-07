Biden, positif au Covid, dit qu’il «va très bien»

« Mes amis, je vais très bien »: le président américain Joe Biden a donné jeudi de ses nouvelles sur Twitter, après avoir été testé positif au Covid-19 à l’âge de 79 ans.

« Toujours occupé! », a ajouté le chef de l’Etat, dont les symptômes sont « très légers » selon la Maison Blanche, dans ce message accompagné d’une photo très clairement destinée à montrer qu’il reste aux commandes.

On y voit Joe Biden souriant, en costume et chemise, sans cravate, à un bureau de la Maison Blanche. Stylo en main, il a devant lui ses téléphones, des papiers et une bouteille d’eau.

Dans un communiqué, son médecin Kevin O’Connor précise que le président a d’abord eu jeudi un résultat positif après un test antigénique, qui a ensuite été confirmé par un test PCR.

Le médecin fournit cette liste de symptômes, apparus mercredi soir: un « nez qui coule », de la « fatigue » et « une toux sèche occasionnelle ».

Le démocrate, qui n’avait jamais été testé positif, a « commencé à prendre du paxlovid », la pilule anti-Covid de Pfizer, et va s’isoler à la Maison Blanche jusqu’à ce qu’il soit à nouveau négatif, a indiqué sa porte-parole Karine Jean-Pierre.

Joe Biden « est entièrement vacciné et a reçu deux doses de rappel, je m’attends donc à ce qu’il réponde favorablement » à ce traitement, a précisé pour sa part son médecin.

Le président « continuera à assumer la totalité de ses fonctions » pendant son isolement, depuis ses appartements privés, a insisté la Maison Blanche.