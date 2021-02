Biden promet un partenariat plus serré entre les Etats-Unis et l’Afrique

Le président Joe Biden a promis vendredi un partenariat plus serré entre les Etats-Unis et l’Afrique, et déclaré espérer participer en personne au prochain sommet de l’Union africaine, un renversement de la politique américaine sur ce continent largement ignoré par son prédécesseur.

Dans un message vidéo adressé au sommet de l’Union africaine qui se tient ce weekend par téléconférence en raison de la pandémie de coronavirus, le président fraîchement investi a promis de travailler avec les Africains sur ses priorités-clés de lutte contre le virus et le changement climatique, prônant le multilatéralisme pour mettre fin aux conflits du continent.

« Rien de tout cela ne sera facile, mais les Etats-Unis se tiennent prêts maintenant pour être votre partenaire dans la solidarité, le soutien, et le respect mutuel », a déclaré Joe Biden. « J’espère pouvoir être avec vous en personne la prochaine fois », a-t-il ajouté.

Dans ce qui est devenu un des thèmes récurrents de son début de mandat, le président américain s’est engagé à promouvoir la démocratie et les droits des minorités sexuelles, fréquemment cibles d’attaques dans certains Etats africains.