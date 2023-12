Bilan des saisies de la Douane durant les 11 derniers mois

Intervenant lundi 11 décembre sur les ondes de Radio Mosaïque FM , le porte-parole de la Douane tunisienne, le commandant Chokri Jabri a confirmé que la valeur des marchandises saisies depuis le début de 2023 et jusqu’à fin novembre 2023 a atteint 463 millions dinar.

Le nombre des procès verbaux dressés est passé à 13 mille 800, résultat de plus de 28 mille patrouilles et environ 1700 perquisitions.

Les marchandises saisies comportent des centaines de quintaux de résine de cannabis. En effet, plus de 500 kg de résine de cannabis et environ 2 millions et demi de comprimés psychotropes ont été saisis, outre 30 kg de cocaïne.

Pour le reste des marchandises, les cigarettes et les prêts à porter viennent en tête. Les saisies de cigarettes ont atteint, en valeur, 7 millions dinar, contre 13 millions pour les vêtements.

La valeur des chaussures de sport saisies s’est élevée à 3 millions dinar et demi tandis que les produits de beauté saisis ont atteint, en valeur , 3 millions 600 mille dinar.

La valeur des téléphones portables saisis a atteint 5,7 millions dinar.