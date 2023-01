BioNTech acquiert  la star-up tunisienne InstaDeep pour 680 millions de dollars

La société de biotechnologie allemande BioNTech SE est sur le point d’acquérir InstaDeep, une startup d’intelligence artificielle (IA) née à Tunis et basée au Royaume-Uni, pour un montant pouvant aller jusqu’à 562 millions de livres sterling (~680 millions de dollars), dans le cadre de sa plus grosse opération à ce jour.

Selon le Financial Times, le fabricant allemand de vaccins a l’intention d’utiliser l’apprentissage automatique d’InstaDeep pour « améliorer son processus de découverte de médicaments, notamment en développant des traitements personnalisés adaptés au cancer d’un patient ».

BioNTech paierait 362 millions de livres sterling – un mélange d’espèces et d’un montant non divulgué d’actions BioNTech – en avance. Les 200 millions de livres restants dépendent des résultats futurs d’InstaDeep, selon la déclaration de la société.

En janvier dernier, InstaDeep, fondée par Karim Beguir et Zohra Slim en 2014, a levé 100 millions de dollars dans un financement de série B mené par Alpha Intelligence Capital et CDIB. BioNTech faisait partie des investisseurs participants, qui comprenaient également Chimera Abu Dhabi, DB Digital Ventures de Deutsche Bahn et Google.

La startup d’IA d’entreprise basée à Tunis et à Londres, qui utilise des techniques avancées d’apprentissage automatique pour apporter l’IA aux applications dans un environnement d’entreprise, a des bureaux à Paris, Tunis, Lagos, Dubaï et Cape Town.

Dans une interview accordée à TechCrunch l’année dernière, le PDG, Beguir, a déclaré qu’InstaDeep utilisait l’apprentissage par renforcement, un type d’apprentissage automatique qui permet de concevoir des stratégies d’optimisation et de s’y attaquer simultanément. Parmi les exemples où InstaDeep applique sa technologie d’IA, figure l’aide apportée à une grande compagnie maritime pour transporter efficacement des milliers de conteneurs vers une gare ou l’automatisation de la programmation de 10 000 trains. D’autres exemples sont la conception de thérapies avancées avec du silicium et le routage de composants sur un circuit imprimé.