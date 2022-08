InstaDeep organise en partenariat avec Google et le Ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie le plus grand Hackathon en ML d’Afrique et de la région Mena, AI Hack Tunisia 2022

AI Hack Tunisia est une compétition en Intelligence Artificielle (IA) et Machine Learning (ML) co-organisée par InstaDeep, Google et le Ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines. L’événement est ouvert aux développeurs du monde entier de tous profils ainsi qu’aux entrepreneurs Tech, chercheurs, étudiants, doctorants et startups pour créer des idées innovantes et résoudre des défis réels en utilisant l’intelligence artificielle.

AI Hack Tunisia 2022 sera un double hackathon : la première partie sera un Challenge individuel en Machine Learning, la seconde partie sera une compétition de groupe (ou de Startups).

Qui sont les participants de AI Hack Tunisia 2022 ?

Les participants d’AI Hack sont des étudiants, des développeurs, des entrepreneurs technologiques, des chercheurs, des doctorants et des start-ups. Durant l’événement, les participants seront invités à

développer des idées innovantes et résoudre des défis réels en utilisant l’intelligence artificielle. L’événement vise à accueillir plus de 1 000 participants venant de plusieurs pays, notamment de : la Tunisie,

l’Algérie, le Maroc, l’Égypte, le Nigéria, le Cameroun, la Gambie, l’Ouganda, le Kenya, le Sud Afrique, Tanzanie, Rwanda, Somalie, Zimbabwe, et plus encore.



Quand et où AI Hack Tunisie 2022 aura-t-il lieu ?

Après une pause de deux ans à cause de l’épidémie de COVID-19, AI

Hack Tunisia est de retour et se déroule sur 3 jours du 29 au 31 août 2022 à Radès -Omnisport Arena.

Pour en savoir plus sur AI Hack Tunisia 2022, veuillez consulter www.ai-hack-tunisia.com



Nos Sponsors

Nous tenons à remercier nos sponsors pour leurs précieuses contributions à AI Hack Tunisia 2022. Nous sommes très reconnaissants pour le temps et l’énergie qu’ils ont investis dans cet événement.



La compétition individuelle

Plusieurs compétitions d’Intelligence Artificielle seront lancées en parallèle et chaque participant sera invité à choisir et à résoudre l’une d’entre elles.

Le Track dure 20 heures d’affilée durant lesquelles les participants traitent des problèmes d’Intelligence Artificielle dans différents domaines en utilisant différents outils d’IA (Computer Vision, NLP,

Reinforcement Learning etc…)

Les compétitions se déroulent sur la plateforme “ZINDI” qui calcule les résultats de chaque participant en temps réel ; et à l’issue des compétitions individuelles, les meilleurs scores sont annoncés directement via cette plateforme.



La compétition par équipe/startup

Les participants forment des équipes de 2 à 4 personnes afin de créer une idée de start-up en IA pour des applications mobiles. Les participants travaillent à comprendre comment, en utilisant l’IA, leurs idées innovantes et leurs compétences techniques peuvent être transformées en opportunités commerciales ayant un impact sociétal.

Les équipes bénéficient du soutien et conseils de mentors techniques. Plus de 150 équipes devront présenter publiquement leurs idées à un jury d’experts qui sélectionne les gagnants. 10 équipes seront sélectionnées pour la finale.



PRIX

Des prix de valeur seront offerts aux gagnants des compétitions individuelles et de startups. Chaque compétition a son propre thème et ses prix. Nous sommes reconnaissants à nos sponsors pour leur soutien constant et pour leur incroyable contribution à AI Hack Tunisia 2022.



Feedback et photos de AI Hack Tunisia 2019

Si nous devons choisir une chose dont nous nous souviendrons toujours de AI Hack Tunisia 2019, c’est la forte passion pour l’IA, qui était évidente la minute où les portes de la compétition étaient ouvertes. C’était incroyable de voir autant de jeunes talents se réunir dans un environnement multiculturel pour apprendre et développer leurs compétences au cours des deux compétitions individuelles et par équipe, hébergées sur la plateforme de notre partenaire Zindi.



Voici ce que certains participants ont écrit sur les réseaux sociaux :

« Tellement honorée de participer à #AIHackTunisia – le plus grand hackathon en Afrique et dans la région Mena. Ce fut une excellente expérience d’apprentissage, à la fois professionnellement et personnellement, rester sans dormir pendant trois jours, rencontrer beaucoup de gens incroyables et j’ai eu l’honneur de discuter des possibilités infinies et de l’avenir de la science des données en Afrique » – Ouafa Hachem, Data Scientist.

« Merci aux organisateurs de l’événement et aux mentors qui n’ont jamais cessé de nous aider et de partager leurs connaissances avec nous. Et un merci spécial à Karim Beguir, Kais Mejri et à la communauté InstaDeep pour nous montrer, étudiants tunisiens, qu’il y a beaucoup de gens compétents

en Tunisie, et [que] nous pouvons faire une grande communauté d’IA dans notre pays » – Slim Oualha