Une autre start-up tunisienne dans les bonnes grâces de la finance internationale

« Nous avons été financés ! Clusterlab, née en Tunisie, obtient 600 000 dollars dans le cadre d’un cycle de financement de pré-amorçage visant à faire progresser la technologie arabe en matière d’intelligence artificielle.

ClusterLab a pour mission de révolutionner la façon dont le contenu arabe est créé et consommé en tirant parti de la puissance de l’intelligence artificielle pour s’assurer qu’il est plus accessible et plus attrayant pour les utilisateurs du monde entier.

ClusterLab, la startup née en Tunisie et désormais basée aux Émirats arabes unis, à l’origine de l’application de résumé de livres audio en arabe Reedz, a obtenu 600 000 dollars dans le cadre d’un tour de financement de pré-amorçage soutenu par un certain nombre d’investisseurs régionaux, dont Karim Beguir, cofondateur et PDG de la startup d’intelligence artificielle (IA) d’entreprise InstaDeep, fondée en Tunisie.

Les fonds seront utilisés pour soutenir les efforts de recherche et de développement de ClusterLab, avec un accent particulier sur l’avancement de leurs modèles de langage de nouvelle génération (LLM). Cela permettra à la startup d’affiner l’expérience des utilisateurs dans ses produits alimentés par l’IA comme Reedz, une application mobile fournissant des résumés des livres les plus vendus dans le monde, ainsi que Elm, une application d’apprentissage alimentée par l’IA.

« Notre expertise en matière de technologie va au-delà de la vague actuelle de LLM », déclare Haithem Kchaou, cofondateur et PDG de ClusterLab au site Entrepreneur Middle East. « Nous avons été des pionniers dans l’utilisation du traitement du langage naturel (NLP) pour révolutionner le résumé de contenu bien avant qu’il ne devienne courant. » Kchaou souligne que l’expertise de ClusterLab en matière de développement de l’IA et du NLP a été reconnue par sa collaboration avec InstaDeep dans le cadre d’une initiative nationale sur l’IA pour le ministère tunisien de l’Enseignement supérieur, ainsi que sa sélection dans le Nvidia Inception Program pour les startups d’IA.

La quête d’un statut de fer de lance

Commentant l’investissement, Kchaou déclare que l’espace de financement de l’IA « n’a jamais été aussi bruyant, et qu’il est crucial de se frayer un chemin à travers ce boucan ». En tant que tel, lorsqu’on lui demande de partager ses conseils pour les entrepreneurs dans ce domaine, il répond : « La première étape consiste à démontrer une solution à un problème du monde réel, et pas seulement à déployer l’IA pour le plaisir de le faire, ce qui renforce la crédibilité parmi les investisseurs et partenaires potentiels. En se concentrant sur un problème tangible et en mettant en avant les capacités établies de l’équipe, les fondateurs deviennent le signal et non le bruit. C’est ainsi qu’ils peuvent attirer les investisseurs à la recherche de solutions d’IA percutantes ».

Kchaou estime également que la technologie de l’IA connaît actuellement une évolution significative vers la démocratisation, visant à étendre ses avantages à travers diverses régions et cultures, y compris la région MENA. « Il y a un effort continu pour rendre l’IA plus accessible et bénéfique au-delà de ses bases primaires actuelles, avec une anticipation que la région MENA comblera progressivement le fossé », dit-il. « Notre objectif est d’être le fer de lance de ce mouvement, en nous positionnant en tant que leaders pour apporter les avantages de l’IA au premier plan de ce marché émergent.

Maintenir un fossé concurrentiel

Il ajoute qu’il peut être difficile de prévoir les développements futurs dans le secteur de l’IA, qui évolue rapidement. « Des innovations et des prédictions émergent presque chaque semaine, allant des agents d’IA qui communiquent entre eux à l’avènement d’assistants personnels d’IA et de LLM gérés localement », déclare-t-il. « Malgré les progrès rapides et la nature imprévisible des technologies de l’IA, une certitude demeure : L’IA va transformer de façon permanente les industries traditionnelles, en perturbant les modèles d’affaires en place depuis longtemps. »

En gardant cette idée à l’esprit, Kchaou conseille aux startups spécialisées dans l’IA de toujours garder une attitude proactive afin d’éviter d’être dépassées ou perturbées. « Il faut avoir l’esprit ouvert et élaborer des stratégies efficaces pour construire et maintenir un fossé concurrentiel, afin de s’assurer de rester en tête de la course. « L’intégration de l’IA dans divers secteurs ne consiste pas simplement à adopter de nouvelles technologies, mais à innover et à s’adapter pour conserver sa pertinence et son leadership dans un paysage qui évolue rapidement. »