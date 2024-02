L’icône tunisienne de l’IA Karim Beguir célébré par le magazine TIME

Dans le cadre de l’initiative TIME100 Impact Awards, qui récompense les leaders du monde entier qui font évoluer leur communauté et leur secteur d’activité, l’influent magazine américain TIME met en perspective et relief le Tunisien Karim Beguir, lequel a remis en cause la croyance que « les innovations qui changent le monde sont souvent produites par des géants comme Apple et Google » par le truchement de la société InstaDeep, spécialisée dans l’intelligence artificielle, installée à Tunis, loin de la bulle technologique de la Bay Area. InstaDeep opère également dans un domaine complexe : la technologie profonde, ce qui signifie qu’elle crée une nouvelle technologie grâce à ses propres innovations scientifiques et techniques. L’entreprise construit des systèmes d’IA capables de prendre des décisions pour les entreprises, ce qui pourrait avoir des applications allant de l’identification des médicaments candidats les plus prometteurs à tester à l’optimisation d’un réseau électrique en vue d’une meilleure efficacité énergétique.

Les travaux d’IntaDeep ne démontrent pas seulement le chemin parcouru par l’IA, mais signalent également le type de monde que cette technologie pourrait créer. En fondant l’entreprise il y a dix ans, Beguir – un mathématicien qui avait auparavant travaillé dans la finance – explique qu’il a voulu « prouver que l’innovation technologique profonde est possible » dans les pays en développement en publiant des travaux de recherche sur l’IA, en créant de nouveaux algorithmes et en les déployant dans la pratique, le tout avec une équipe basée en grande partie en Afrique.

Aujourd’hui, souligne TIME, les efforts d’InstaDeep laissent entrevoir les domaines que l’IA pourrait le plus remodeler, allant d’un article sur la liaison des protéines – qui est pertinent pour la découverte de médicaments – à la recherche sur la robotique avec DeepMind de Google. L’entreprise a déplacé son siège à Londres, mais maintient une présence importante en Afrique, avec des bureaux au Cap, à Lagos et à Tunis. En 2022, elle a dévoilé un programme basé sur l’IA avec BioNTech qui peut identifier les variantes du virus COVID-19 préoccupantes deux mois plus tôt, en moyenne. Par la suite, en juillet 2023, BioNTech a acquis InstaDeep pour 680 millions de dollars.

Il n’est donc pas surprenant que Beguir soit si conscient de l’ampleur du potentiel de l’IA. Alors que les capacités de conversation de ChatGPT ont impressionné les gens du monde entier, il se concentre sur le développement de technologies qui peuvent servir un plus large éventail d’objectifs et d’industries. Les transports constituent un domaine prometteur. InstaDeep travaille sur un projet en Allemagne qui vise à utiliser l’IA pour planifier les itinéraires des trains et les reprogrammer en cas de perturbation du service. Selon la Deutsche Bahn AG, la compagnie nationale des chemins de fer allemands, l’objectif est de créer un système national capable de gérer efficacement les retards et de faire circuler un plus grand nombre de trains.

Une période « très excitante »

« Il s’agit d’une période très excitante où une entreprise qui se concentre sur l’IA et investit dans la technologie peut obtenir des résultats [disproportionnés] », déclare Beguir. « Pour que l’IA soit bénéfique pour les économies, et pas seulement pour les quelques entreprises qui sont à la pointe de son développement, il est essentiel qu’un grand nombre d’entreprises l’adoptent. Selon lui, l’IA pourrait notamment ouvrir des perspectives économiques majeures pour les pays en développement. Mais si un groupe diversifié d’entreprises ne profite pas de la croissance de l’IA, il pourrait devenir dépendant de technologies créées dans d’autres pays. Comme l’ont souligné certains experts, l’IA construite par une main-d’œuvre majoritairement blanche, masculine et occidentale risque d’intégrer des préjugés, par exemple en ne créant pas d’IA qui ne fonctionne pas bien dans les langues parlées par des millions de personnes.

C’est pourquoi Beguir estime qu’il est essentiel que des personnes du monde entier contribuent à façonner la technologie en cours de développement, afin de s’assurer qu’elle servira mieux leurs communautés et de minimiser les risques de partialité. Pour InstaDeep, explique le magazine américain, il s’agit notamment d’encourager les efforts visant à construire les premiers modèles de traitement du langage naturel pour les langues du Nigeria et de la Tunisie. Beguir estime également qu’il est particulièrement important d’impliquer les communautés locales dans le développement de l’IA. Il a travaillé en tant que mentor de l’accélérateur Google For Startups et est membre du comité directeur de Deep Learning Indaba, une organisation qui crée une communauté autour de l’apprentissage automatique en Afrique. InstaDeep a ouvert une antenne à Kigali, au Rwanda,afin d’exploiter davantage de jeunes talents dans la région.

« Si nous voulons éviter les dépendances, et si nous voulons éviter une augmentation des inégalités – parce que c’est l’un des risques majeurs de l’intelligence artificielle – ce qui est important, c’est que de multiples communautés à travers le monde s’approprient réellement la technologie et apprennent à l’utiliser pour leurs propres besoins », explique . Beguir. Il espère que le succès d’InstaDeep et la reconnaissance mondiale croissante ont montré qu’il est possible pour une grande entreprise innovante ayant une présence importante en Afrique de « construire un pont » vers les centres technologiques dans d’autres parties du monde, encourageant ainsi davantage d’investissements dans des startups similaires. Si l’entreprise a pu se développer aussi rapidement depuis sa création en 2014, c’est en partie grâce à l’intérêt et à l’engagement des talents locaux, explique M. Beguir.

« Je suis convaincu que les choses changent lorsque vous voyez des exemples positifs de réussite, des exemples positifs de ce que la créativité et l’innovation peuvent apporter, et que cela vous inspire à construire », explique M. Beguir. « C’est pour cet avenir que je me bats », a-t-il conclu.