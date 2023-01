Bizerte : 43 infractions économiques relevées

Une campagne de contrôle économique a été effectuée, jeudi, dans différentes délégations de Bizerte a permis de relever 43 infractions.

Les infractions enregistrées concernent plusieurs secteurs dont les fruits et légumes (13), les produits alimentaires (14), les volailles (2), la boulangerie (2), les fruits secs (9) et autres activités commerciales (3), a fait savoir à l’agence TAP, le directeur régional du commerce à Bizerte, Sami Bejaoui.

Les contraventions sont liées au non affichage des prix (21), à l’absence de facturation (12), à l’augmentation illégale de prix (4) et au recours à des balances non homologuées (5).

