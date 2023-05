Bizerte : Approbation de projets publics pour un coût total de 5 MD

Réunis jeudi, les membres du Comité Régional des marchés publics à Bizerte, ont approuvé la réalisation d’un certain nombre de projets et programmes publics dans la région et dont le coût total dépasse 5 millions de dinars, a indiqué le gouverneur de Bizerte, Samir Abdellaoui.

Ces projets portent notamment sur le renforcement de l’infrastructure, la consolidation des équipements collectifs et l’amélioration du secteur de la santé dans la région, a précisé la même source à l’Agence TAP.

Il s’agit également de projets liés au bitumage et l’entretien des routes à Menzel Bourguiba, à l’acquisition de produits pharmaceutiques pour le CHU Habib Bougatfa, à l’aménagement des pistes rurales dans la région et à la construction d’une salle omnisport à El Alia.