Bizerte : le MI ordonne l’ouverture d’une enquête sur le décès d’un jeune homme après son interpellation

Le ministère de l’Intérieur a affirmé avoir ordonné l’ouverture d’une enquête sur le décès d’un jeune homme à Tinja, gouvernorat de Bizerte après son interpellation par les services de sécurité

Dans un communiqué, le département de l’Intérieur a dit alerter le ministère public près le tribunal de première instance de Bizerte à ce sujet. La juridiction a ouvert une enquête.

Plus tôt dans la journée, le porte-parole du tribunal de première instance de Bizerte et premier substitut du procureur de la République, Walid Aach Billah, a souligné l’ouverture d’une enquête sur le décès d’un jeune homme, hier samedi, à l’hôpital Habib Bougatfa à Bizerte, après son interpellation i par les services de sécurité.

La même source a indiqué que lorsque le ministère public a été informé de la réception du cadavre d’une personne au CHU Habib de Bougatfa à Bizerte, après son transfert de l’hôpital de Menzel Bourguiba, un représentant du parquet et un juge d’instruction se sont rendus sur place.pour autoriser l’examen du cadavre par le médecin légiste et l’ouverture d’une enquête pour déterminer les causes du décès.

Il est à noter que le défunt, selon une source sécuritaire, était l’objet de mandats d’arrêt et était recherché. Il a été arrêté par les services de sécurité lors d’une vaste campagne de sécurité menée dans les zones de Menzel Bourguiba et de Tineja, alors qu’il tentait de prendre la fuite.