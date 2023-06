20 M€ pour 2000 emplois à Bizerte

En présence du ministre de l’Economie et de la Planification Samir Saied et de son excellence l’ambassadeur de France en Tunisie André Parant, a été inaugurée à Bizerte la société SELT Marine Group.

Cette entreprise de Biotechnologie innovante, fondée et dirigée par Mounir Boulkout, fabriquera sur ce nouveau site, des gélifiants végétaux qui sont des texturants alimentaires spécialisés dans plus de 150 applications qui viennent essentiellement se substituer aux texturants non végétaux ou issu d’OGM afin de permettre de mieux nourrir le Monde à travers les produits alimentaires du quotidien, Produits laitiers, Produits de la charcuterie, Produits de la confiserie, de la Pâtisserie industriel, etc…

SELT Marine Group investira d’ici 2025 vingt millions d’euros dans cet outil 4.0, emploiera en pleine capacité 150 collaborateurs et indirectement plus de 2000 emplois dans les fermes d’algues. L’entreprise, français sous concession, dispose de 1280 hectares, en Tunisie, Zanzibar et au Mozambique.