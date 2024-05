7 nouvelles bases maritimes de plaisance à Bizerte

la commission régionale des activités maritimes de plaisance à Bizerte, réunie, lundi, au siège du gouvernorat de la place, a donné son accord préliminaire pour l’octroi de sept autorisations de mise en place de bases maritimes de plaisance dans les plages des délégations de Ghar El Melh, Ras Jebel, Bizerte-Nord et Bizerte-Sud.

Dans le même cadre, la commission a reporté l’examen de deux dossiers à cette même fin, jusqu’a la finalisation de certaines procédures.

La commission a recommandé la nécessité de respecter la totalité des procédures applicables à cet effet, telles que la période de l’exploitation, qui ne doit pas dépasser la saison estivale, en prenant en considération les aspects environnementaux maritime et terrestre du site.

Ces procédures concernent également, le payement des charges requis auprès des services municipaux, la mise en place des conditions nécessaires de sécurité et d’équipement, la présence de nageurs sauveteurs qualifiés, une tarification légale et étudiée, ainsi que le respect des règles et conditions de sécurité incluses dans le cahier des charges.