Bizerte : Report de la grève des employés de la société Tunisienne de sidérurgie

La partie syndicale de La société Tunisienne de sidérurgie (El Fouladh) à Menzel Bourguiba, relevant de l’Union régionale du travail (URT), a décidé, au terme d’une réunion du comité régional de réconciliation, convoquée au siège du gouvernorat de Bizerte, de reporter la grève générale des travailleurs de l’entreprise, qui était prévue le 15 juin courant, au 10 août 2023.

Le report de la grève intervient à la faveur d’un agrément avec la direction de l’entreprise, de tenir une séance de travail dans le cours de la semaine prochaine, qui servira à élaborer un projet d’accord sur les points soulevés dans l’avis de grève, lit-on dans le procès-verbal de la réunion du comité de réconciliation.

Les revendications des employés de la société » Fouladh » consistent, en premier, à, l’application de l’augmentation salariale des salariés du secteur public, et à la mise en œuvre de l’accord antérieur sur la réduction de la durée d’ancienneté, ainsi que d’autres réclamations d’ordre professionnel.

Au cours de la même séance, il a également été fait mention à l’engagement, tant de l’autorité de tutelle que de l’administration générale de l’entreprise, de solliciter la tenue d’une séance de travail avec la cellule de suivi et d’organisation des établissements et entreprises publiques relevant de la Présidence du gouvernement, en vue d’examiner le projet d’accord précité.

