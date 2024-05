Blinken exhorte Israël à élaborer un plan d’après-guerre pour Gaza

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a exhorté mercredi Israël à présenter un plan d’après-guerre pour Gaza et a averti que l’absence d’un tel plan pourrait entraîner l’anarchie, le chaos et un retour du Hamas dans l’enclave.

Blinken, qui s’exprimait lors d’une conférence de presse en Moldavie, a déclaré que si « Israël avait réussi à détruire la capacité du Hamas à rééditer une attaque telle que celle du 7 octobre, le gouvernement israélien devait désormais se demander si de nouveaux progrès contre le Hamas seraient durables sans un plan d’après-guerre ».

Il a cité la difficulté supplémentaire liée au fait que le Hamas est étroitement lié aux civils.

« Je pense que cela souligne la nécessité d’avoir un plan pour le jour suivant, car en l’absence d’un tel plan, il n’y aura pas de jour suivant », a déclaré Blinken.

« Si ce n’est pas le cas, le Hamas restera aux commandes, ce qui est inacceptable. Sinon, ce sera le chaos, l’anarchie et le vide ».

L’offensive israélienne de Rafah, qui dure depuis trois semaines, a suscité une nouvelle vague d’indignation après qu’une frappe aérienne a déclenché dimanche un incendie dans un camp de tentes situé dans un quartier ouest, tuant au moins 45 personnes.

Blinken a déclaré mercredi qu’il n’était pas en mesure de vérifier si des armes fournies par les États-Unis avaient été utilisées par Israël lors de sa dernière attaque meurtrière à Rafah, ajoutant que les armes utilisées et la manière dont elles l’ont été devraient faire l’objet d’une enquête sur l’attaque.

