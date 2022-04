Bolloré fera des affaires au Tchad. Le Général Idriss Deby y veille

Le Président du Conseil Militaire de Transition, Général Mahata Idriss Deby Itno a reçu ce midi une délégation du groupe Bolloré conduite par le coordonnateur des activités au Tchad et au Cameroun dudit groupe M. Hamadou Sali.

L’audience qui a duré plus d’une heure s’est déroulée en présence de la Ministre des Transports et de la Sécurité Routière, Mme Fatimé Goukouni Weddeye, de son collègue des Infrastructures et du Désenclavement, M. Patalet Géo et quelques proches collaborateurs du Président du Conseil Militaire de Transition.

- Publicité-

Les domaines d’intervention de la filiale Bolloré au Tchad, ses projets majeurs et tous les points restés en suspens lors de l’audience accordée par le Chef de l’Etat audit groupe le 18 juin 2021 ont été passés au peigne fin.

C’est avec l’accord du Chef de l’Etat, de voir Bolloré se doter d’un siège au Tchad que la délégation a quitté le palais présidentiel.