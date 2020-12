Borj Touil : Vers l’amélioration de la qualité d’eau d’irrigation

La zone agricole de Borj Touil (gouvernorat de l’Ariana) connaitra une amélioration au niveau de la qualité d’eau d’irrigation grâce au projet pilote réalisé par l’Office National d’Assainissement (ONAS) en partenariat avec l’Institut italien « Sassari ».

Lancé en 2018 avec un don italien de 50 mille euros, le projet vise l’amélioration du traitement des eaux usées.

Selon le rapport de la direction régionale de planification et de développement à l’Ariana pour la période 2016-2020, ce projet pilote contribuera à renforcer la production agricole dans la zone irriguée de Borj Touil qui s’étale sur une superficie de 3200 hectares.

Par ailleurs, un autre projet de modernisation de la zone irriguée de Sidi Thabet est en cours dans le cadre du programme d’investissement dans le secteur des eaux en collaboration avec la Banque Allemande.

Ce projet concerne essentiellement la zone irriguée de la localité de Cherfech où seront aménagés un centre de pompage et deux citernes d’eau, en plus de l’amélioration de la gestion d’eau dans la zone irriguée Sidi Thabet/Bejaoua et le réaménagement des circuits agricoles.

A noter que l’objectif de la modernisation des zones irriguées du gouvernorat de l’Ariana vise une meilleure exploitation des ressources hydrauliques pour améliorer la production agricole dans la région, d’après le même rapport.