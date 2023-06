Boughdiri appelle les instituteurs à remettre les notes des examens

Le ministre de l’éducation, Mohamed Ali Boughdiri a appelé lundi les instituteurs à remettre les notes des examens à l’administration pour garantir le droit des élèves à l’évaluation soulignant l’attachement du gouvernement à la garantie du droit à l’enseignement public malgré les difficultés financières du pays.

S’exprimant lors d’une conférence de presse tenue au siège du département à Tunis pour annoncer les préparatifs aux examens et concours nationaux, le ministre a fait savoir que plusieurs instituteurs ont déjà remis les notes.

Boughdiri a souligné l’attachement du département à la concertation et au dialogue avec tous les intervenants afin de garantir le bon déroulement des examens et concours nationaux.

Il a, par ailleurs, affirmé que le ministère œuvre à lancer la réforme du secteur de l’éducation à travers la révision et le développement des programmes d’enseignement outre la promotion des conditions de travail des enseignants.

Bouchir a rappelé qu’un accord a été conclu avec la fédération générale de l’enseignement secondaire prévoyant des augmentations en 2026, 2027 et 2028 compte tenu de la crise financière actuelle du pays signalant que des travaux d’entretien et de maintenance devront être engagés dans plus de 5000 établissements éducatifs.

A noter que la fédération générale de l’enseignement de base a appelé les instituteurs à ne remettre aucune note d’examen à l’administration depuis le début de l’année scolaire en signe de protestation contre la non satisfaction de leurs revendications. Plusieurs réunions de négociations ont été organisées avec le ministère de l’éducation et aucun accord n’a été conclu à ce jour.