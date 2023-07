Bourse: Amélioration de 9,7% du résultat global de l’exercice 2022 de 66 sociétés

Le résultat global de l’exercice 2022 des 66 sociétés qui ont publié à ce jour leurs états financiers, sur les 80 sociétés cotées, s’est amélioré de 9,7% par rapport à l’exercice 2021, pour atteindre un montant global de 2 354MD contre 2 146MD.

Selon un rapport publié par la Bourse de Tunis sur « l’évolution des résultats annuels des sociétés côtées : 2022 vs 2021 », Sur les 66 sociétés qui ont publié leurs états financiers au titre de l’exercice 2022, 30 sociétés ont affiché une progression des résultats.

Le document indique que les 14 sociétés cotées qui n’ont pas encore publié leurs états financiers annuels au titre de l’exercice 2022, sont : ALKIMIA, AMS, ASSAD, CELLCOM, ELECTROSTAR, GIF-FILTER, MIP, SIPHAT, SERVICOM, SOPAT, STIP, TUNISAIR, TGH et UADH.

Il est important de rappeler que les sociétés ALKIMIA, AMS, ELECTROSTAR, GIF-FILTER, MIP, SIPHAT, SERVICOM, TUNISAIR, et UADH sont encore logées au Compartiment » S « .

Dans le même sillage, le Conseil du Marché Financier (CMF) a récemment publié une décision pour soumettre les personnes qui contrôlent les sociétés UADH, GIF FILTER, AMS et ELECTROSTAR à une Offre Publique de Retrait (OPR), conformément aux dispositions de l’article 175 bis du Règlement Général de la Bourse.

Les sociétés qui composent le Tunindex 20 ont accaparé 77% du résultat global, avec un montant de 1812 MD en progression de 14% par rapport à l’année 2021.

Distribution de dividendes

Pour la deuxième années consécutive, la politique de distribution des dividendes des sociétés cotées est en nette amélioration, avec, à ce titre, 48 sociétés cotées qui ont distribué des dividendes en 2023 au titre de l’exercice 2022, contre 50 au titre de l’exercice 2021.

Le montant total distribué s’est élevé à 1249 MD en 2023 contre 1141 MD en 2022.

Evolution sectorielle des résultats

Au total, sur les neuf secteurs, quarte ont enregistré des performances positives en 2022. La meilleure performance revient au secteur matériaux de base suivi par le secteur pétrole et gaz.

Dans le secteur financier, les 12 banques cotées ont réalisé un résultat global de 1 422MD, en

progression de 18,5% par rapport à l’année 2021.

Les 7 sociétés de leasing cotées ont connu une forte progression de leur résultat annuel global, soit 35,4%, pour atteindre 83,8MD contre 61,9MD l’année précédente.

Les 6 compagnies d’assurances cotées ont connu une amélioration de 13,1% de leur résultat annuel global, pour se situer à 133MD contre 118MD durant l’année 2021.

Pour l’ensemble des sociétés du secteur financier (28 sociétés) leur résultat annuel global a progressé de 18,8% par rapport à l’année 2021, avec un montant global de 1 664MD contre 1 401MD en 2021.

Sur un autre volet, il est important de noter l’importance du secteur financier dans l’activité du marché financier tunisien, à ce titre, le résultat global du secteur financier représente 71% du résultat global de l’ensemble des sociétés de la cote.

Concernant le secteur des Biens de Consommation, le résultat global de l’année 2022 a régressé de 3,8%. A cet effet, le résultat annuel global des trois grands groupes de l’agroalimentaire (Poulina Group Holding, Délice Holding et SFBT) a régressé de 3,2% pour atteindre 401MD contre 414MD en 2021.

Le résultat global du secteur des Services aux Consommateurs a connu une régression remarquable de 20,8%. Le résultat annuel global des deux enseignes de la grande distribution cotées en bourse (Monoprix et Magasin General) a dégagé un déficit de 48MD dans le même sillage de l’année précédente avec une perte de 30MD.

Pour les concessionnaires automobiles cotés (hors UADH qui n’a pas encore publié ses états au titre de 2022), le résultat global a légèrement régressé de 2,7% pour se situer à 108MD contre 111MD durant l’exercice 2021.

Concernant les sous-secteurs, six ont affiché des évolutions positives, le sous-secteur de Chimie a réalisé la plus forte progression avec un résultat global de 50MD contre 30MD en 2021.