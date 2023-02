Bourse de Tunis :Le Tunindex clôture la semaine boursière sur une note morose (-2,1%)

Le marché Boursier a terminé la semaine du 6 au 10 Février 2023, sur une note morose. L’indice de référence « Tunindex » a reculé de 2,1% à 8048,99 points, réduisant sa performance depuis le début de l’année à +0,7%, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, » Tunisie Valeurs « .

Sur le front des échanges, les volumes ont été modestes, s’élevant à 24,5MD, soit une moyenne quotidienne de 4,9MD.

Les volumes courant de la semaine ont profité de la réalisation de deux transactions de bloc sur le titre Assurances Maghrebia Vie, portant sur une enveloppe de 8,1MD.

Analyse des valeurs

Le titre Land’Or s’est adjugé la palme des hausses. L’action du fromager a augmenté de 11,7% à 6,480D, en drainant un flux de 135 mille dinars.

Le titre UADH a figuré parmi les plus grands gagnants de la semaine. L’action du concessionnaire automobile a signé une progression de 10,8% à 0,410D en drainant un volume de 43 mille dinars sur l’ensemble de la semaine.

ASSAD a figuré parmi les plus fortes baisses. L’action de l’accumulateur de batteries a reculé de 5,5% à 1,040D, dans des échanges de 120 mille dinars.

BIAT a été la valeur la plus dynamique de la séance. L’action de la banque privée s’est retrouvée en lanterne rouge du marché, se rétractant de 8,9% à 86D, en alimentant le marché avec des capitaux de 3,5MD.

