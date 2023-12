Bourse de Tunis : Le Tunindex clôture novembre 2023 en hausse de 2,16%

-L’indice Tunindex a clôturé, le mois de novembre 2023, à 8 576,83 points enregistrant une hausse de 2,16% après une baisse de 0,75% durant le mois d’octobre 2023, selon l’analyse mensuelle publiée par la Bourse de Tunis.Depuis le début de l’année, ses gains cumulés ont atteint 5,76% contre un gain de 14,74%, durant la même période de 2022. Le volume des échanges sur la Cote de la Bourse a atteint 72,8MD, soit une baisse de 3% par rapport au mois précédent.Pour le volume d’échange quotidien moyen, il s’est établi à 3,3MD contre 4,4MD durant le mois d’octobre, et à 7,1MD durant l’année 2023. La balance des variations des cours des titres cotés penche du côté de la hausse, avec 44 valeurs en hausse et 28 valeurs en baisse.//Tunindex 20 : un gain de 2,19% en novembre 2023//Le Tunindex20 a enregistré, en novembre 2023, un gain de 2,19% après une baisse de 0,61% durant le mois précédent, et clôturant ainsi à 3 754,93 points.Depuis le début de l’année, le Tunindex 20 a réalisé une hausse 4,53% contre une hausse de 17,85% durant la même période de l’année 2022.

