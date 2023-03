Bourse: Le marché entame la semaine boursière sur une note morose

Le marché boursier a entamé la semaine boursière sur une note morose. L’indice de référence Tunindex a glissé de 0,4% à 8046,8 points, dans un volume réduit de 1,7 MD, a rapporté, mercredi, l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

? Le titre AeTECH s’est offert la palme des hausses. Sans faire l’objet de transactions, l’action de la société spécialisée dans l’intégration de solutions en technologies d’information et de communication s’est envolée de 4,5% à 0,700 D.

? Le titre SOTRAPIL a, également, affiché une belle reprise sur la séance. L’action de la société spécialisée dans le transport des hydrocarbures par pipelines s’est distinguée par une progression de 3,5% à 13,400 D. Sur la séance, la valeur a drainé un volume limité de 20 mille dinars.

? Le titre Euro-Cycles s’est placé en lanterne rouge du Tunindex. L’action du producteur de vélos s’est dépréciée de près de 6% à 23,880 D, dans un maigre flux de 46 mille dinars. Le conseil d’administration d’Euro-Cycles, réuni en date du jeudi 16 mars 2023, a passé en revue l’activité de la société au cours de l’exercice 2022 et a arrêté les états financiers provisoires relatifs à l’exercice 2022. Les états financiers provisoires de la société arrêtés et validés par le Conseil d’Administration ont fait ressortir un chiffre d’affaires en progression de 9,6% par rapport à l’année 2021, et un résultat net de l’exercice 2022 de 17 MD, contre un résultat net de 26,9 MD à la clôture de l’exercice 2021. Le conseil a décidé de proposer la distribution d’un dividende de 1 dinar par action, et de convoquer les actionnaires de la société pour une réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle pour le jeudi 15 juin 2023 à 10 heures au siège social de la société sise à la Zone Industrielle Kalaa Kebira Sousse.

? Echangé à hauteur de mille dinars seulement, le titre Office Plast a reculé de 3,8% à 1,260 D. Depuis le début de l’année en cours, le spécialiste de la fourniture bureautique et scolaire affiche une débâcle de 21,3%, en bourse.

? L’action BIAT a également terminé la séance dans le rouge (-1,5% à 90,100 D). La valeur a alimenté le marché avec des capitaux de près de 400 mille dinars, soit le volume le plus élevé de la séance.

