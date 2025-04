Bourse : Le marché entame la semaine sur une note morose

Le marché boursier a entamé la semaine sur une note morose. L’indice de référence a trébuché de 0,5 % à 10956,8 points, dans un modeste volume de 7 MD, rapporte l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

La palme des hausses est revenue au titre AETECH. Sans faire l’objet de transactions, l’action a signé une avancée de 4,6 % à 0,230 D.

POULINA GROUP HOLDING a été la valeur vedette de la séance. L’action du plus grand holding en Tunisie s’est bonifiée de 4,5 % à 12 D, en alimentant le marché avec des capitaux de 1,4 MD. Ce faisant, PGH a été la valeur la plus dynamique de la séance.

Le titre ICF s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX. L’action du producteur du fluorure d’aluminium a régressé de 6 % à 113,680 D. La valeur a drainé des échanges de 328 mille dinars sur la séance.

Le titre CIL a figuré parmi les plus fortes corrections à la baisse de la séance. Echangée à hauteur de 25 mille dinars seulement, l’action du leaseur indépendant a reculé de 4% à 25,910 D.

