Bourse: Le marché poursuit sa déroute

Le marché boursier a poursuivi, lundi, sa déroute. L’indice phare de la Bourse de Tunis a dévissé de 0,4% à 7138,42 points, dans de faibles échanges de 3,8 MD, rapporte l’intermédiaire en Bourse Tunisie Valeurs.

- Publicité-

SOTIPAPIER a été la valeur vedette de la séance. Son cours s’est envolé de 5,8% à 3,810 D, dans un volume de 410 mille dinars. Notons que le producteur de papier Kraft et test liner n’a pas encore publié ses comptes de l’exercice 2020.

Le titre Land’Or s’est inscrit en territoire positif. Au terme de la séance, son cours affiche une progression de 3% à 8,600 D. L’action a amassé de maigres échanges de 55 mille dinars.

Valeur la plus sanctionnée de la séance, l’action ICF a lâché 6,1% à 67,870 D. La valeur a mobilisé des capitaux de 45 mille dinars sur la séance. Notons que l’AGO du producteur du fluorure d’aluminium, tenue le 8 avril dernier, a approuvé la distribution d’un dividende par action de 1,5 D, et ce à partir du 6 juillet 2021.

Également dans le rouge, le titre UNIMED a reculé de 3% à 7,870 D, dans un volume de 81 mille dinars. Depuis le début de l’année, le spécialiste des produits stériles affiche une contreperformance de -19,3%.

Le titre SFBT continue son trend baissier. Valeur la plus active de la séance avec un volume de plus de 1 MD, la SFBT s’est pliée de 1,4% à 19,500 D. Le conseil d’administration de la société, réuni le 7 avril 2021, a décidé de convoquer une Assemblée générale ordinaire pour le jeudi 27 mai 2021 à 9H00, à Gammarth, pour approuver les comptes de l’exercice 2020 et examiner la proposition d’un dividende par action de 0,715 D, contre un montant de 0,650 D au titre de l’exercice 2019.