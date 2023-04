Bourse : Le marché termine la séance de mercredi dans le rouge

Le marché boursier a terminé la séance de mercredi dans le rouge, se repliant de 0,24% à 8211,46 points, dans un modeste volume de 3,9 MD, rapporte l’intermédiaire en Bourse Tunisie Valeurs.

Le titre Euro-Cycles s’est adjugé le haut du podium. L’action de l’industriel des cycles s’est envolée de 6% à 18,380 D, effaçant ainsi une partie de ses pertes essuyées depuis le début de l’année, dans un flux de 331 mille dinars.

Le titre BH Leasing a figuré parmi les plus grands gagnants de la séance. L’action du loueur s’est bonifiée de 5% à 2,920 D. Sur la séance, la valeur a mobilisé des échanges de 400 mille dinars.

SOTIPAPIER continue d’être la valeur la plus échangée de la cote. Le titre a perdu 2,6% à 7,550 D. L’action du spécialiste du papier Kraft et Test Liner a alimenté le marché avec des capitaux de 661 mille dinars.

Du côté des baisses, Tunis Ré a accusé la moins bonne performance de la séance. L’action du réassureur tunisien s’est repliée de 4,4% à 6,260 D. La valeur a été échangée à hauteur de 3 mille dinars seulement.

Dans un volume de 220 mille dinars, le titre Poulina Group Holding a cédé 3,3% à 7,400 D. Depuis le début de l’année en cours, le producteur de la holding affiche une décrue de 15,7%

