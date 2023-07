Bourse : Le marché termine la semaine sur une note positive

Le marché boursier a terminé la semaine sur une note positive en dessus de la barre de 9000 points, progressant de 0,29% à 9017,92 points, dans un modeste volume de 3,2 MD, rapporte l’intermédiaire en Bourse Tunisie Valeurs.

Le titre MIP s’est offert la meilleure performance. L’action du spécialiste en panneaux publicitaires s’est hissée de 9,1% à 0,120 D, sans drainer de flux.

Le titre Unimed a figuré parmi les meilleures performances de la séance. L’action du laboratoire pharmaceutique a affiché une progression de 3,6% à 8,150 D, en alimentant le marché avec des capitaux de 127 mille dinars.

Valeur la plus malmenée de la séance, SOMOCER a reculé de 3,7% à 0,780 D. La valeur a mobilisé de faibles échanges de 17 mille dinars sur la séance.

Le titre Euro-Cycles a figuré parmi les plus grands perdants de la séance. L’action du spécialiste en cycles s’est effritée de 1,8% à 16,300 D. La valeur a brassé un volume de 98 mille dinars sur la séance.

Le titre Attijari Bank a été le plus échangé, drainant un flux de 1,2 millions de dinars sur la cote de la bourse. Le titre a pris 0,21% à 47 D. Le titre affiche une envolée de 37,8% depuis le début de l’année.

