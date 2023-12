Bourse : Le Tunindex termine la séance de jeudi sur une progression de 0,9%

Alors que la fin de l’année approche à grands pas, le Tunindex accélère sa cadence haussière. L’indice de référence a terminé la séance de jeudi sur une progression de 0,9%, à 8724,9 points, a rapporté l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

Depuis le début de l’année, l’indice phare affiche une performance modeste de +7,8%. La séance a connu une accalmie sur le front des échanges comparativement à la séance de la veille. Une enveloppe de 7,7 MD a été échangée sur le marché.

Le titre TELNET HOLDING poursuit son mouvement de redressement boursier. L’action du spécialiste en ingénierie et du conseil en technologie a chapeauté le palmarès de la séance avec un bond de 4,9% à 7,450 D. L’action s’est, également, distinguée au rayon des volumes en mobilisant une enveloppe de 913 mille dinars sur la séance.

Le titre ALKIMIA a figuré parmi les plus grands gagnants sur la séance. L’action s’est bonifiée de 4,5% à 28,490 D, en brassant de maigres échanges de 24 mille dinars.

Le titre SERVICOM poursuit son mouvement oscillatoire, terminant la séance en queue de peloton. Sans faire l’objet de transactions, la valeur a régressé de 4,3% à 0,220 D.

Le titre Attijari Leasing a, également, été mal orientée sur la séance. L’action du loueur adossé au groupe Attijari Bank a reculé de 2% à 17,030 D. Les volumes mobilisés par la valeur ont été limités sur la séance, atteignant 16 mille dinars.

Délice Holding a été la valeur vedette de la séance. L’action du champion national de l’industrie laitière a inscrit une hausse de 1,7% à 11,650 D. Titre le plus recherché de la séance, Délice Holding a alimenté le marché avec des capitaux de 1,5 MD (soit 19% du flux de la cote).

- Publicité-