Bourse : Les réfractaires à l’information

Au 19 avril 2019, date d’échéance règlementaire, 40 sociétés cotées ou 49% de la Cote ont communiqué leurs indicateurs du 1er trimestre 2019. A fin avril 2019, ce nombre est passé à 78, soit 95% de la Cote. Les quatre sociétés qui n’ont pas publié leurs indicateurs à ce jour sont Elbène Industrie qui est une entreprise en grosses difficultés financières, Electrostar de Fethi Hachicha, AeTech de Zouheir Chaieb et MIP société familiale des Chriha. Il est à rappeler qu’Electrostar n’a pas publié ses indicateurs du dernier trimestre 2018 et que son dernier résultat connu était un déficit de plus de 14 MDT en 2017. AeTech n’a pas non plus publié ses indicateurs depuis le dernier trimestre 2017, année qu’elle avait terminée avec un déficit de 3,714 MDT, et que la société MIP n’a pas publié ses indicateurs depuis le dernier trimestre 2016. Le dernier résultat connu de la société des Chriha était un déficit de 1,688 MDT en 2015