Bourse: L’indice de référence continue sur sa lancée positive, se bonifiant de 0,4% cette semaine

L’indice de référence continue sur sa lancée positive, entamée depuis le mois de novembre, se bonifiant de 0,4 % sur la semaine du 11 au 15 décembre courant, pour s’établir à 8646,34 points, indique l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs. Sa performance depuis le début de l’année s’établit à +6,8 %.

Grâce à la réalisation de cinq transactions de bloc, les échanges ont été bien garnis, totalisant une enveloppe de 37,9 MD, soit un volume journalier moyen de 7,6 MD.

Les échanges ont été dynamisés par la réalisation de trois transactions de bloc d’une valeur totale de 21,4 MD portant sur le titre Amen Bank et deux transactions de 2,6 MD portant sur le titre Assurances Maghrebia.

Analyse des valeurs

Le titre UADH s’est retrouvé, encore une fois, en haut du palmarès. L’action du concessionnaire automobile a affiché la meilleure performance de la semaine, progressant de +18,9 % à 0,630 D, en drainant un flux de 83 mille dinars.

Le titre SOMOCER a figuré parmi les plus grands gagnants de la semaine. L’action du spécialiste en céramique a avancé de 13,2 % à 0,770 D, en drainant un volume de 191 mille dinars sur l’ensemble de la semaine.

SANIMED s’est retrouvé en lanterne rouge du marché. Le titre a reculé de -8,8 % à 1,250 D, dans un modeste volume d’échange de 3 mille dinars.

Le titre Amen Bank a été le titre le plus dynamique de la semaine, drainant 23,9 MD, soit 63,1 % du volume total échangé

