Bourse : Mise à jour des échantillons de l’indice TUNINDEX et des indices sectoriels

Le Comité des Indices Boursiers a décidé, lors de sa réunion du 29 mars 2023, de mettre à jour les échantillons de l’indice TUNINDEX et des indices sectoriels, et ce, à partir du lundi 3 avril 2023.

Ainsi, la société Assurances Maghrebia Vie intègrera l’indice TUNINDEX et les indices sectoriels » 8000 – Sociétés Financières » et » 8500 – Assurance ».

S’agissant de l’échantillon qui compose l’indice TUNINDEX20, il sera marqué par l’intégration d’Assurances Maghrebia Vie et le départ d’Unimed.

Article premier : création et mission

Il est créé un comité des indices boursiers dont la mission principale est la gestion des

échantillons des indices.

Il y’a lieu de rappeler que le Comité des indices boursiers est chargé notamment de contrôler la fiabilité et la représentativité des valeurs qui composent les échantillons des indices. Il fixe les objectifs assignés à chacun des indices et ces objectifs sont publiés au bulletin de la Bourse.

