Bourse : UADH, valeur la plus transigée

Le marché Boursier a mis fin à six séances haussières consécutives. Le Tunindex s’est effrité, jeudi, 10 décembre 2020, de 0,07% à 6 888,59 points dans un volume de 4,5 millions de dinars (MD), selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, » Tunisie Valeurs « .

Dans un volume d’échange de 48 mille dinars, le titre Tawasol Group Holding poursuit son ascension, se retrouvant en haut du podium et avançant de 4,6% à 0,4500 dinar (D).

Amassant un volume d’échange de 103 mille dinars, le titre Attijari Bank a pris 3,3% à 27,900 D. Le titre a connu une année boursière calamiteuse perdant 14,7% depuis le début de l’année.

Dans un volume d’échange de 4 mille dinars, AMS a été l’action la plus pénalisée de la séance. Le cours de l’action a perdu 4,7% à 0,810 D. Le titre GIF s’est délesté de 3,9% à 0,980 D. Le spécialiste des filtres a mobilisé un volume de 59 mille dinars.

UADH a été la valeur la plus transigée courant la séance, amassant des capitaux de l’ordre de 1,7 MD. Le titre a progressé, ainsi, de 0,9% à 2,290 D.

