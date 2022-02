Plus de 9 MDT en produits de placement chez le groupe UADH

Les revenus du groupe UADH du groupe Loukil, à fin 2021 se sont établis à 62, 416 381 MDT contre 159, 828 508 MDT à fin 2020. Les revenus ont considérablement baissé « suite à la rupture unilatérale et abuse du contrat de concession des marques Citroën et DS de la part de la société Stellantis ». Et le communiqué du groupe tunisien, de préciser à ce sujet que « une action en justice est toujours pendante devant les tribunaux en Tunisie et en France et qu’aucun jugement n’a été jusqu’à présent prononcé ».

Autrement, la masse salariale du groupe a baissé suite à la réalisation des programmes d’assainissement social pour les différentes filiales du Groupe UADH. Mais les produits des placements s’élevaient au 31 décembre 2021 à 9, 065 878 MDT contre 8, 158 365 MDT au 31/12/2020, soit une augmentation de 11,1%.