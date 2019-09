Bourse : Unimed demande restitution de la TVA

L’état de résultat et l’état de flux de trésorerie au 30 juin 2019, de la société Unimed de l’homme d’affaire et politicien Ridha Charfeddine qui fait campagne pour le compte de Nabil Karoui aux présidentielles 2019, fait apparaître des capitaux propres totalisant 93,467MDT, y compris le bénéfice de la période s’élevant à 11,080 MDT. Les revenus se sont élevés au 30 juin 2019 à 57.732.961 DT contre 37.637.356 DT au 30 juin 2018. La valeur de l’endettement à long terme au 30 juin 2019 a connu une hausse de 5,4 MDT par rapport au 31 décembre 2018 ; ceci provient du déblocage de 4,8 MDT dans le cadre du financement de l’extension de l’usine et de la conclusion de nouveaux emprunts leasing.

En 2017, la société a recevait une notification pour un contrôle fiscal couvrant la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Le 13 septembre 2017, la société a reçu les résultats dudit contrôle dont l’impact est de 2,45 MDT provisionné à la date du 31 décembre 2017 à hauteur 1 MDT. La société a conclu le 21 mars 2019 un accord partiel avec l’administration fiscale stipulant la fixation des sommes dues à 476 mille DT. En mars 2019, la société a déposé auprès de la DGE une demande de restitution de crédit de TVA pour la période allant d’août 2016 à décembre 2018. Cette demande inclue un montant à restituer sur des retenues sur les marchés publics et sur la TVA opérée par les établissements publics d’un montant de 922kDT, ainsi que sur des opérations d’exportation et d’investissement respectivement de 1,263 MDT et 3,062 MDT.