BSB Toyota livre la 1ère Yaris hybride taxi en Tunisie

BSB Toyota, importateur et concessionnaire officiel de la marque japonaise Toyota en Tunisie, a célébré la livraison de la première Yaris Hybride Taxi.

La directrice marketing Sonia Bouguerra de Toyota Tunisie, a remis les clés d’une nouvelle Toyota Yaris Hybride qui sera ainsi le premier taxi hybride du pays.

Toyota Tunisie souligne confirmer ainsi, une fois de plus, sa place de pionnière du secteur de l’automobile avec la première livraison d’un véhicule hybride à un taximan le 14 juillet 2023. Une date, désormais, à retenir comme une étape importante de l’histoire du secteur du transport urbain en Tunisie.

Le réel impact des nouveaux véhicules Hybrides est surtout environnemental. La Toyota Yaris Hybrid, par exemple, permet d’épargner à l’atmosphère jusqu’à 30% d’émissions CO2 qu’un véhicule normal. Avec un nombre avoisinant les 30000 taxis circulant en Tunisie, avec plus de la moitié de ces chauffeurs travaillent dans le Grand Tunis, leur transition vers les véhicules hybrides ou électriques permettrait de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre. La pollution atmosphérique n’est, d’ailleurs, pas la seule à être impactée.

En effet, les véhicules full hybrides sont traînés, simultanément ou séparément, par deux moteurs, l’un électrique et l’autre thermique. La batterie est rechargée par le moteur thermique et par la récupération de l’énergie cinétique au freinage. Ce sont des véhicules plus propres, plus silencieux, ce qui se traduit par moins de pollution sonore et moins de consommation d’énergie, avec un net recul des émissions en CO2.

Rappelons que Moez Belkheiria, directeur général de Toyota Tunisie, a souligné dans une précédente déclaration à « African Manager », que la marque tend à familiariser le consommateur tunisien avec la technologie hybride en essayant de le persuader de ses atouts majeurs et que la majoration du prix de 10 ou 15% sera ultérieurement récupérée sur l’économie de consommation du carburant (entre 40 et 50%), en plus d’une durée de vie plus longue des pièces car il y a moins d’usure. Il s’agit donc d’un simple calcul à faire pour se rendre compte que même avec un prix plus cher, le consommateur est gagnant, sachant qu’à moins de 60km/h, la voiture hybride roule uniquement à l’électrique. Donc, c’est le choix idéal en milieu urbain.

Une allure sportive et audacieuse

Le véhicule est doté d’un système multimédia à écran de sept pouces et à six haut-parleurs avec reconnaissance vocale et Apple CarPlay/Android auto de série, incarnant la formule idéale de voiture moderne et attrayante. Il sera équipé d’un moteur essence hybride de 1.490 cm3, développant cent chevaux (quatre CV) et accouplé à une boîte de vitesse automatique, ce qui fait de la Yaris Hybride une voiture sportive et audacieuse.

Spacieuse et dotée d’un design audacieux, la compacte, avec ses 3,94 m de long, a beaucoup moins de difficultés à trouver une place de stationnement en ville.

La Yaris hybride consomme 3,2 litres aux cent kilomètres pour cycle combiné et carrément 2,7 litres aux cent kilomètres pour le cycle Urban. La voiture n’est pas seulement écologique, elle est aussi fiable et économique à l’usage.

Sur un taxi diesel classique, il faut régulièrement changer de filtre à gazole, ce qui n’est pas le cas du nouveau Yaris Hybride. Son coût d’entretien est nettement moins cher qu’en diesel, vu qu’il dispose de moins d’accessoires (alternateur, embrayage, …).

D’autre part, le véhicule est vendu au prix de 59.800 dinars avec agrément (l’avantage fiscal accordé par l’État aux propriétaires de taxi et qui permet un gain de 22.200 dinars par rapport aux particuliers, ndlr).

Nizar Amdouni, le chauffeur de taxi, a été livré depuis une quinzaine de jours et a donc eu le temps de tester son nouveau véhicule. Il a déclaré qu’il était très satisfait en termes de confort de conduite grâce notamment à la boîte automatique et la climatisation, qui est alimentée par le moteur électrique ne consommant pas de carburant supplémentaire, en termes de performance et de réactivité et de reprise et en termes d’option. Le conducteur a, en outre, vanté les gains en termes de carburant : Il a, en effet, spécifié que dans son ancien véhicule diesel, il consommait cinquante dinars pour 300 à 400 kilomètres. Actuellement, avec trente dinars il fait plus que 400 kilomètres.

Actuellement, les véhicules hybrides bénéficient d’un abattement de 50% des droits de consommation.