TOYOTA PROFESSIONAL TOUR BSB Toyota en tournée dans le Sud avec le Land Cruiser 79 et le HIACE Fourgon

BSB Toyota, concessionnaire officiel de la marque Toyota en Tunisie, se rapproche de ses clients et organise une tournée au Sud de la Tunisie avec les modèles utilitaires : le Toyota Land Cruiser 79 et le Toyota Hiace Fourgon du 25 au 31 octobre.

Les passionnés de la marque Toyota, pourront découvrir de plus près le modèle Toyota Land Cruiser 79 et le modèle Toyota Hiace Fourgondans plus de 6 gouvernorats de la Tunisie.

Les deux modèles utilitaires (le Toyota Land Cruiser 79 et le Toyota HIACE) sontmis à la disposition pour ceux qui sont intéressés, qui pourront voir de plus près les modèles et avoir une idée sur leurs caractéristiques et performances.

Toyota Professional Tour se déroule du 25 au 31 octobre selon le planning ci-dessous :

Programme de la tournée Date Ville Le 25 octobre Kasserine et Sidi Bouzid Le 26 octobre Gafsa Le 27 octobre Tozeur Le 28 octobre Douz et Kebili Le 29 octobre Gabes Le 30 octobre Ben Guerden Le 31 octobre Tataouine