BTS: Vers le financement de 100 entreprises citoyennes en 2024

En 2024, la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS) envisage de financer, une centaine d’entreprises citoyennes implantées dans les régions de l’intérieur et les zones de développement régional. La Banque a, dans ce cadre, pris des mesures visant à simplifier les procédures et réduire les délais d’obtention des financements en question.

Une note a été adressée dans ce sens aux services centraux et agences de la banque afin de réduire les délais de traitement des dossiers des sociétés opérant dans les domaines économiques, notamment, des services agricoles, des industries de transformation, du transport et des services, selon un document de la banque.

A rappeler que la BTS a déjà lancé le financement de la première liste d’entreprises citoyennes en approuvant, en 2023, le financement de 15 sociétés pour un coût d’investissement d’environ 4 millions de dinars, dans le cadre de la mise en œuvre du programme de financement des entreprises et en coordination avec les ministères des finances, des affaires sociales, de l’emploi et de la formation professionnelle.

La BTS a appelé les entreprises citoyennes à remplir les conditions d’obtention des financements et à s’inscrire sur la plateforme économique du programme. Et d’ajouter que les demandes seront examinées par une commission régionale dans un délai de cinq jours avant leur adoption dans un délai de deux jours.

Les différentes agences de la banque assureront l’octroi des crédits, en accordant une première tranche de 5 mille dinars après la conclusion du contrat avec la société communautaire concernée et la mise en place par la suite d’un constat des équipements à installer et payer les fournisseurs.

Les succursales de la BTS se pencheront, en dernière phase, sur le suivi périodique des sociétés financées en coordination avec les différentes structures d’appui en plus de l’impératif d’informer les services centraux de la banque de la situation de ces sociétés et de proposer des solutions pour résoudre les problèmes survenus.

Le rythme de financement des sociétés communautaires s’accélérera, au cours de l’année 2024 grâce à la consolidation de la ligne de financement créée à cette fin, à savoir 20 millions de dinars, et l’accroissement de la demande portant formation de genre de sociétés aux niveaux local et régional dans les différents secteurs économiques, selon la banque.