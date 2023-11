Budget du ministère du Tourisme : Presque la portion congrue !

Le ministre du Tourisme, Mohamed Moez ben Hassine s’est plaint que le budget alloué à son Département soit si faible alors qu’il fait face à des, défis majeurs et, qu’il ne puisse pas réaliser les objectifs assignés non seulement au ministère mais au secteur du tourisme dans son ensemble.

S’exprimant lors d’une audition de la Commission du tourisme, de la culture, des services et de l’artisanat, Ben Hassine a indiqué que les crédits qui vont devoir être votés pour le ministère n’ont pas vocation à suffire à la tâche avec la modique enveloppe de 180 millions de dinars, et ce compte tenu du manque de ressources humaines et de l’enregistrement des postes vacants dans plusieurs spécialités, ainsi que de la baisse du nombre d’agents et de la faiblesse des moyens de travail.

Il a cité au rang des défis majeurs que le ministère et le secteur du tourisme dans son ensemble ont à relever figurent notamment la grande concurrence, la faible connectivité aérienne, les problèmes de propreté et de protection de l’environnement, l’endettement du secteur hôtelier, en plus du financement du secteur du tourisme et la faiblesse du budget alloué à la promotion du tourisme, ce qui affectera négativement diverses campagnes de promotion et de communication dans le pays et à l’étranger.

Le ministre du Tourisme a également évoqué l’importance économique des secteurs du tourisme et de l’artisanat en raison de leur contribution d’au moins 9% du PIB ainsi que de la création d’environ 400 000 emplois directs et indirects.

Le tourisme, une part importante dans l’économie tunisienne

Le secteur de l’artisanat contribue à hauteur de 4% environ au PIB, emploie quelque 300.000 artisans et permet des exportations directes d’une valeur de 149 millions de dinars.

Le ministre a expliqué la stratégie de la mission dans le secteur du tourisme est basée sur la modernisation, la gouvernance et la diversification, l’avancement du système de formation, la stimulation de la demande pour la destination tunisienne et l’amélioration de la qualité, tandis que la vision stratégique du secteur de l’artisanat vise à soutenir la recherche et l’innovation à travers le développement des entreprises, à promouvoir l’investissement et à améliorer la qualité du produit pour assurer la promotion au pays et à l’étranger.

Pour leur part, les députés du l’Assemblée des représentants du peuple ont souligné, à leur tour, la faiblesse du budget du ministère du Tourisme, en particulier les fonds alloués à l’investissement, et ont affirmé la nécessité de s’attaquer aux problèmes de pollution dans les zones côtières, de travailler à l’ouverture des établissements fermées, de soutenir la formation dans le domaine de l’hôtellerie, de créer des emplois et de diversifier le produit touristique.

Ils ont également exprimé leur volonté de travailler avec le ministère du Tourisme, selon une méthodologie participative qui assure la communication et la coordination, pour changer le système législatif actuel ou pour promulguer de nouvelles lois de manière à contribuer au développement de ses activités et missions, à l’avancement du secteur du tourisme et à la résolution des divers problèmes.