«Build Up Tunisia» prête main forte à plus de 48 nouvelles startups

Les startups évoluent à grande vitesse, mais encore faut-il les soutenir. Elles représentent les solutions d’aujourd’hui et de demain.

Être à l’écoute, c’est ce qui relancera la croissance future. Car, qu’on le veuille ou non, si tout le monde les écoutait, nous aurions déjà fait de grands progrès. Les solutions innovantes ne manquent pas.

De belles perspectives s’ouvrent aux startupeurs avec la concrétisation de plusieurs mesures qui ont été lancées par la Tunisie. C’est dans ce contexte que la cérémonie de clôture de « Build Up Tunisia » a été organisée, jeudi 13 juin 2024, à Sidi Bou Saïd.

« Build Up Tunisia » est une initiative lancée par Flat6Labs Tunisia en partenariat avec Spark, financée par l’Union européenne dans le cadre du programme « De l’Innovation à la Création ».

Elle a pour objectif de soutenir 8 structures d’accompagnement à l’innovation dans le développement et la mise en œuvre d’un programme d’accompagnement structuré.

Cette initiative apporte une valeur ajoutée à la communauté en soutenant plus de 48 nouveaux projets ou startups en fournissant divers services d’appuis en partenariat avec les ISO sélectionnés de différentes régions de la Tunisie.

Clôture de 12 mois de travail acharné

La cérémonie de clôture a été dédiée à la célébration des réalisations du programme, mettant en valeur les structures d’accompagnement et les entrepreneurs avec lesquels elles ont travaillé.

Ecosystème startups : la Tunisie met fin à quatre années de recul

Selon le « Global Startup Ecosystem Report » de StartupBlink, la Tunisie a réussi à mettre fin à une série de quatre années de recul en termes de classement de son écosystème de startups.

En effet, la Tunisie a grimpé d’une place et a été classée 90ème sur 100 pays couverts par le rapport. Avec un score de 0,682 (contre 0,561), la Tunisie a été classée 17ème au niveau de l’Afrique et le Moyen-Orient (le même classement qu’en 2023), 10ème en Afrique et 8ème au niveau de la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord).

Selon le rapport 2024 de StartupBlink, les startups tunisiennes ont réussi à lever 16,3 millions de dollars en 2023, contre 37,4 millions de dollars en 2022 et 18,7 millions de dollars en 2021.

Au niveau mondial, les États-Unis conservent la tête du classement, suivis du Royaume-Unis, d’Israël, du Canada et de Singapour.

A l’échelle africaine, l’Afrique du Sud vient en première position, suivie des îles Maurice, du Kenya, du Nigeria et de l’Egypte.

Pour la zone MENA, la première position du classement est revenue aux Emirats-Unis, puis l’Arabie Saoudite, l’Egypte, le Bahreïn et la Jordanie.