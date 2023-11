Burkina: Attaque jihadiste massive au nord

Des jihadistes ont mené dimanche une attaque massive contre un détachement de l’armée à Djibo dans le nord du Burkina Faso, et des dizaines d’entre eux ont ensuite été tués par l’armée, a appris mardi l’AFP de sources sécuritaires.

« Le détachement militaire de Djibo » dans la région du Sahel « a été la cible d’une attaque jihadiste d’envergure perpétrée par des groupes armés terroristes », a indiqué à l’AFP une source sécuritaire, évoquant une riposte de l’armée qui a infligé « de lourdes pertes à l’ennemi ».

« Quelques » soldats « ont payé le sacrifice suprême pour tenir Djibo », a-t-elle ajouté sans donner de chiffre.

L’attaque et les pertes dans les rangs jihadistes ont été confirmées par une autre source sécuritaire.

« L’attaque a débuté vers 15H00 (locales et GMT) et été menée par plusieurs centaines d’hommes armés qui ont tenté en vain de pénétrer dans la base (militaire). Ils ont réussi à faire des brèches face à des engins blindés, mais ont été frappés » par des aéronefs de l’armée, a précisé cette source.

« Les assaillants, venus massivement à bord de motos et (véhicules) pickup, ont également effectué plusieurs tirs à l’arme lourde » dont certains ont visé « l’appui aérien », a poursuivi cette même source.

Elle a en outre affirmé que l’attaque avait été menée par « plusieurs vagues de groupes armés » pendant « plus de 3 heures ».

Lundi, « la traque menée contre les (jihadistes) rescapés a également permis de neutraliser plusieurs dizaines d’autres terroristes », a ajouté cette source sécuritaire.

Selon l’Agence d’information du Burkina Faso (AIB) « plus de 400 terroristes (ont été) décimés lors de la contre-offensive des Forces armées burkinabè contre près de 3.000 criminels qui ont tenté de s’emparer de la ville de Djibo ».

