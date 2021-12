Burkina: Deuil national de deux jours après une attaque qui a fait 41 morts

Le président du Burkina Faso Roch Marc Christian Kaboré a décrété dimanche un deuil national de 48 heures après une attaque de djihadistes présumés dans le nord du pays, qui a fait 41 morts jeudi.

« La mission de ratissage sur la zone d’embuscade de groupes armés terroristes contre une colonne de Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et de civils le jeudi 23 décembre (…) a établi un bilan de 41 corps », explique un communiqué du porte-parole du gouvernement Alkassoum Maïga, publié samedi soir. « Le Président du Faso décrète un deuil national de 48 heures », ajoute le texte.

Parmi les victimes, figure Ladji Yoro, considéré comme un leader des VDP, précise le communiqué. Dans sa lutte contre les groupes djihadistes, l’armée burkinabè, faible et mal équipée, s’appuie sur ces « VDP », supplétifs civils formés en deux semaines.

Aucun bilan de l’attaque n’avait précédemment été fourni par l’exécutif. « L’identification des victimes est toujours en cours », indique le communiqué du gouvernement qui « condamne avec fermeté cette barbarie ».

Selon plusieurs médias burkinabè, une embuscade de djihadistes présumés a visé jeudi un convoi de commerçants escorté par des VDP, à une vingtaine de km de Ouahigouya, dans le nord du pays.

Cette attaque est la plus meurtrière depuis celle d’Inata (nord), mi-novembre, où 57 personnes dont 53 gendarmes avaient été tuées, suscitant l’exaspération de la population et poussant le président burkinabè à remanier le gouvernement quelques semaines plus tard.