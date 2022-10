Burkina Faso: Ibrahim Traoré reçoit les diplomates et demande des soutiens

Après donné les raisons du coup de force du 30 septembre dernier, le nouveau dirigeant du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a souligné que le travail a déjà commencé sur le terrain. « C’est juste pour sauver notre patrie, nos terres, notre population », a-t-il rassuré. Le président du MPSR a saisi l’occasion pour solliciter des partenaires.

Face aux diplomates, le capitaine Ibrahim Traoré soutient que son combat ne vise qu’à donner plus de quiétude aux populations en accélérant la lutte contre le terrorisme. Le désormais chef de l’État saisit l’occasion pour demander le soutien des partenaires du Burkina Faso. « Nous attendons le soutien de tous (…). Nous demandons votre soutien », a-t-il martelé.

Tout en se préoccupant pour le retour de la sécurité, la paix et la cohésion sociale et intercommunautaire, le corps diplomatique et les représentants des Organisations internationales ont réaffirmé leur disponibilité à accompagner le pays. Wolfram Vetter, l’ambassadeur en chef de délégation de l’Union européenne, a salué cette rencontre et il a rappelé l’importance de travailler à faciliter l’assistance humanitaire dans ce contexte particulier.