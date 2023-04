Burkina Faso : Une ONG dénombre 136 morts dans le massacre de Karma

Le Massacre de Karma, au nord du Burkina Faso, a coûté la vie à 136 personnes. Bilan du Collectif contre l’impunité et la stigmatisation des communautés publié vendredi dans un communiqué. Loin des 60 morts officiels annoncés par le procureur de Ouahigouya, chef-lieu de la région du Nord.

« Dans d’autres villages comme Lemnogo, Kerga, Ramdolah, il y a au moins une douzaine de morts. Donc aujourd’hui nous sommes autour de 150 morts ou identifiés tués dans cette zone, tout en sachant qu’il y a des villages que nous n’avons pas encore pu…, pour lesquels nous n’avons pas pu avoir l’information pour le moment, mais nous y travaillons toujours. », explique le Secrétaire général du Collectif contre l’impunité et la stigmatisation des communautés.

Ces tueries de masse sont intervenues après une attaque jihadiste le 15 avril, au cours de laquelle six soldats et au moins 34 supplétifs de l’armée avaient été tués dans la région.

« Ce que nous attendons du gouvernement est clair. Il y a eu au moins une dizaine d’enquêtes ouvertes sous les différents régimes qui se sont succédé, et rien n’a été fait à travers ces enquêtes. Il n’y a pas eu de sanction exemplaire dans le cadre de ces enquêtes. Le gouvernement devrait faire une déclaration claire sur ces différentes enquêtes et, dans le cas du massacre de Karma, il devrait y avoir une enquête impartiale et complète sur cette situation horrible et indescriptible. » , a déclaré la même source.