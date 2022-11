Burkina : L’armée transforme les voitures civiles en véhicules militaires

A sa prise du pouvoir, le capitaine Ibrahim Traoré a demandé que les véhicules non utilisés du parc automobile soient mis à la disposition de l’armée.

Le génie militaire est en train de transformer des véhicules de l’Etat pour les besoins de l’armée, a appris APA de sources militaires, selon Apanews.

Stationnés au parc automobile de l’administration publique, ces véhicules non utilisés par les agents publics sont cabossés, remontés en cargo militaires, et répeintes aux couleurs des forces armées nationales.

Une source bien au fait de l’actualité de l’armée a affirmé que ce sont les véhicules de marque Land Cruiser de type BJ cédés par le parc automobile au compte du ministère en charge de l’Economie qui viennent d’être transformés par l’armée.

« Désormais, ces véhicules autrefois inutilisés seront utiles à l’armée et aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP). Ils serviront sur le théâtre des opérations militaires contre les groupes armés terroristes », a expliqué l’une de nos sources.

Les opérations de transformation des véhicules se poursuivent, alors qu’une autre source indique que les équipements militaires sont insuffisants et plusieurs centaines de véhicules de l’armée ont été détruits par les engins explosifs et au cours des combats avec les jihadistes.

« L’acquisition de nouvelles voitures demandent des moyens et des procédures qui prennent du temps alors que des voitures civiles sont garées pour souvent de petites pannes », a soutenu une source militaire.

A sa prise du pouvoir, le capitaine Ibrahim Traoré a demandé aux secrétaires généraux des ministères de lui faire le point des voitures non utilisées du parc automobile afin qu’elles soient mises à la disposition des soldats.

« Vous avez des véhicules pickups dans vos ministères, parfois inexploités pour des petites pannes. Faites-nous le point. Nous en avons besoin », a ajouté le capitaine Traoré arrivé au pouvoir fin septembre par un coup d’Etat contre le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, lui-même tombeur de Roch Kaboré, huit mois plus tot.