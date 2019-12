Buteurs en C1: Lewandowski au repos mais toujours seul au monde

Au repos mercredi face à Tottenham (victoire 3-1 du Bayern Munich), le Polonais Robert Lewandowski reste largement en tête du classement des buteurs de la Ligue des champions à l’issue de la phase de poules, avec 10 buts inscrits en 5 matches.

Avec l’élimination mardi de Salzbourg et de sa pépite Erling Haaland (8 buts en 6 matches à seulement 19 ans), c’est l’Anglais Harry Kane, 6 buts, qui fait figure de principal concurrent encore en course de Lewandowski.

Avec ses dix réalisations à ce stade de la compétition, le Polonais peut rêver du record de Cristiano Ronaldo, qui avait inscrit 17 buts en 2013-2014. Le Portugais avait alors inscrit 9 buts en phase de poules.

La bonne opération est pour Mauro Icardi et Kylian Mbappé, qui ont profité du facile succès du Paris SG 5-0 face à Galatasaray pour inscrire leur cinquième but dans la compétition.

Les deux Parisiens rejoignent en quatrième position du classement des buteurs avec cinq autres joueurs: Memphis Depay (Lyon), Lautaro Mart?nez (Inter Milan), Dries Mertens (Naples), Son Heung-min (Tottenham) et Raheem Sterling (Manchester City).

Classement des buteurs à l’issue de la 6e journée de la phase de poules de la Ligue des champions de football:

10 buts: Lewandowski (Bayern Munich)

8 buts: Haland (RB Salzbourg)

6 buts: Kane (Tottenham)

5 buts: Depay (Lyon), Icardi (Paris SG), Mart?nez (Inter Milan), Kylian Mbappé (Paris SG), Mertens (Naples), Son Heung-min (Tottenham), Sterling (Manchester City)

4 buts: Benzema (Real Madrid), Gabriel Jesus (Manchester City), Gnabry (Bayern Munich), Hakimi (Dortmund), Orsic (Dinamo Zagreb), Promes (Ajax Amsterdam), Rodrygo (Real Madrid), Salah (Liverpool)

3 buts: Dybala (Juventus Turin), El-Arabi (Olympiakos), Forsberg (RB Leipzig), Hwang (RB Salzbourg), Mbwana (Genk), Milik (Naples), Oxlade-Chamberlain (Liverpool), Pizzi (Benfica), Su?rez (Barcelone), Werner (RB Leipzig)

2 buts: Abraham (Chelsea), Agüero (Manchester City), ?lvaro Morata (Atlético Madrid), Azmoun (Zenit Saint-Pétersbourg), Azpilicueta (Chelsea), Bonaventure (Club Bruges), Brandt (Dortmund), Coman (Bayern Munich), Cristiano Ronaldo (Juventus Turin), Di Mar?a (Paris SG), Dzyuba (Zenit Saint-Pétersbourg), Félix (Atlético Madrid), Foden (Manchester City), Gündogan (Manchester City), Higuain (Juventus Turin), Jorginho (Chelsea), Lukaku (Inter Milan), Mané (Liverpool), Messi (Barcelone), Minamino (RB Salzbourg), Al.Miranchuk (Lokomotiv Moscou), Moraes (Shakhtar Donetsk), Müller (Bayern

Munich), Olmo (Dinamo Zagreb), Osimhen (Lille), Pasalic (Atalanta Bergame), S.Ramos (Real Madrid), Rodrigo (Valence CF), Sabitzer (RB Leipzig), Sancho (Dortmund), Sarabia (Paris SG), Seferovic (Benfica), Semedo (Olympiakos), Solomon (Shakhtar Donetsk), Soucek (Slavia Prague), Tolisso (Bayern Munich),

van de Beek (Ajax Amsterdam), Ziyech (Ajax Amsterdam)

Meilleurs buteurs en Ligue des champions depuis 1992/93 (tours préliminaires exclus):

1. Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) 128 buts

2. Lionel Messi (FC Barcelone) 114

3. Raul (+) 71

4. Karim Benzema (Real Madrid) 64

5. Robert Lewandowski (Bayern Munich) 63

6. Ruud van Nistelrooy (+) 56

7. Thierry Henry (+) 50

8. Zlatan Ibrahimovic 48

. Andrei Shevchenko (+) 48

10. Filippo Inzaghi (+) 46

…

(+) indique les joueurs qui ne sont plus en activité.