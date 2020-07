le CA Bizertin entame la deuxième étape de la préparation au stade Bsiri

Le CA Bizertin a entamé dimanche, la deuxième étape de préparation en vue de la reprise du championnat de la ligue 1 du football professionnel, prévue le 2 août prochain.

Les protégés de Sofiane Hidoussi qui ont effectué un premier stage bloqué à Hammamet consacré à la remise en forme physique, ont repris les entraînements dimanche au stade Ahmed Bsiri en présence du gouverneur de la région Mohamed Gouider et du président de la municipalité Kamel Ben Amara qui ont appelé à cette occasion, les joueurs à donner le meilleur et à faire preuve de solidarité en cette période difficile que traverse le club, en raison de problèmes financiers.

Deux rencontres amicales sont prévues pendant le deuxième stage, contre le club africain et l’As Soliman en aller et retour indique le club nordiste sur sa page officielle facebook.

Le comité directeur du CA Bizertin rappelle-ton, a décidé dimanche de renforcer le staff technique par un entraineur adjoint, l’ argentin Nelson Rojas qui sera chargé du suivi et de l’évaluation.

Les camarades de Mohamed Habib Yaken, avant-derniers du classement général du championnat avec 11 points après 16 journées disputées, auront la lourde tache de sauver leur place en ligue 1.