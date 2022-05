Calzedonia s’installerait à Zaghouan et Monastir

« Calzedonia », groupe italien spécialisé dans la chaussette, envisagerait d’ouvrir deux unités industrielles dans la région de « Zriba » à Zaghouan et « Sahline » à Monastir. Selon une information, rapportée par le ministère de l’économie et de la planification qui recevait récemment Marco Carletto de la même entreprise, l’investissement italien projette de créer 900 postes d’emplois. Carletto a précisé que la décision du conseil d’administration de l’entreprise italienne a pris cette décision d’investir en Tunisie, sur la base des avantages comparatifs du pays tels que la main d’œuvre qualifiée et la proximité de l’Europe.

Il est à noter que le groupe Calzedonia, créé à Verona par Sandro Veronesi, emploie environ 40 mille personnes à travers le monde et dispose de plus de 4900 points de vente et magasins répartis sur 57 pays.